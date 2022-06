Dienstag, 14 Juni 2022 | 24.165

Die Würde der Menschen und ...

die Gewalt der Politiker ...

‘der Täter ist ein eiskalter Killler’

wird die Polizei in den Medien zitiert …



in Bezug auf eiskalt über Leichen gehen …

läßt sich Angela Dorothea Merkel aber von niemandem übertreffen …



allenfalls noch von Wladimir Wladimirowitsch Putin …

ihrem kongenialen Bundesgenossen ...



16 Jahre Regierung … Machtmißbrauch … Landesverrat ...

obwohl bereits seit 32 Jahren absehbar war … wie die tickt ...



Deutschland ist durch Angela Merkel kulturell genau so schwer zerstört …

wie jetzt die Ukraine substanziell durch Wladimir Putin ...







