Sonntag, 12 Juni 2022 | 23.163

Die Würde der Menschen und ...

das Unfaßbare ...

wenn Amokfahrer über Bürgersteige und Jahrmärkte fahren …

und friedliche Fußgänger töten / ein paar Buden und Schaufenster zerstören etc ...



kommen sie in die Psychiatrie und oder ins Gefängnis ...

und werden jahrelang Politiker / Richter / Medien / 'Sachverständige' etc damit beschäftigt ...



wenn sog Politiker mwd einen ganzen Kontinent kulturell zunichte machen ...

und ein großes Land mit Krieg überfallen / Tausende töten / Welterbe zerstören ...



gelten sie trotz und alledem weiter als die größten Politiker aller Zeiten …

und werden nach allen Regeln der Kunst hofiert als wäre das 'ihrer Würde' geschuldet ...



wann kommt Angela Merkel in die Psychiatrie und Wladimir Putin in eins seiner Gefängnisse ???

wann begreift eine demokratische Gesellschaft ihre Verantwortung für das Politische Geschehen ???







