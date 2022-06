Freitag, 10 Juni 2022 | 23.161

Die Würde der Menschen und ...

die Bildung der Politiker ...

gelegentlich heißt es …

es müsse mehr und oder gar bessere Bildungspolitik gemacht werden ...



manche sprechen von einer Bildungswende … die nötig sei ...

in Anlehnung an Atom / Energie / Klima / Mobilitäts / oder gar Helmut Kohls ‘Wende’ ...



und die meinen damit immer … die etablierten Politiker … also Bundeskanzler mwd zB ...

müßten dem Volk (!) ein besseres Bildungsangebot machen …



und genau darin liegt dieser grandiose Irrtum des aktuellen Geschehens …

16 Jahre Kanzlerschaft einer völlig unerzogenen und ungebildeten Angela Merkel …



bedürfen eines Ereignisses in Art und Größenordnung einer ‘Zeitenwende’ ...

das Problem ist nicht die mangelnde Bildung des Volks sondern die der Spitzen Politiker ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen