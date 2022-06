Donnerstag, 09 Juni 2022 | 23.160

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

die Weiterentwicklung des Rechts ...

‘Leute ich bin doch nicht naiv’ … sagt die Frau Kanzlerin …

das ist natürlich auch so … ist aber doch gar nicht das Problem ...



das Problem ist … daß die Frau kriminell ist …

genau so geisteskrank kriminell wie Wladimir Wladimirowitsch Putin ...



das ist doch dieselbe Sorte Mensch …

inclusive gleiche Erziehung und Bildung bzw Training und Ausbildung ...



dem Gericht obliegt laut Verfassung die grundlegende Ordnungsbefugnis …

im Wandel der Zeiten bzw von Wirtschaft und Gesellschaft …



das ist aber genau das was das Gericht bisher noch nie gemacht hat ...

es hat sich immer nur sklavisch an die Vorgaben der Politik gehalten ...







