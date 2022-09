Montag, 12 September 2022 | 37.255

Die Rechte der Menschen und ...

die Würde der Unmenschen ...

gelegentlich zeigen die Richter wmd des Bundesverfassungsgerichts …

daß sie in ihrer Trutzburg in Karlsruhe doch nicht ganz abgeschieden von der Welt ...



ihrem Geschäftsmodell ‘Rechtsprechung’ nachgehen … und je nachdem …

wie sich Kläger und Beklagte bzw vor allem deren Rechts-'Anwälte' zusammenwürfeln



Entscheidungen treffen … die nicht nur fein differenziert am Gesetz orientiert sind …

sondern auch noch ein gewisses Empfinden für das Recht erkennen lassen …



wenn zum Beispiel jemand darauf hinwirkt … daß ein anderer sein Leben verliert …

und damit ja eigentlich auch sein eigenes Lebensrecht verliert ...



so verliert er dennoch nach dem Willen des Gerichts nicht nur eben nicht sein Leben …

sondern vor allem auch nicht seine eben unantastbare Würde ...



*



