Samstag, 11 Juni 2022 | 23.162

Die Politische Ausstellung ...

Manzil Monde ...

das Institut Mathildenhöhe in Darmstadt zeigt vom 26. Juni bis zum 2. Oktober 2022

eine Einzelausstellung der Künstlerin Nadira Husain …



die in ihren Arbeiten Figuren / Symbole / Ornamente verschiedener Kulturkreise ...

verwebt zu komplexen Bilderwelten …



die ihre eigene multi-kulturelle Erfahrung reflektieren ...

1980 in Paris geboren … lebt / lehrt / arbeitet sie in Paris / Berlin / Hyderabad ...



zugunsten einer ebenso harmonischen wie spannungsreichen Koexistenz aller Elemente

bezieht Nadira Husain gleichberechtigt ihre Themen bis hin zur Liebe …



Malerei und Zeichnung … Druckverfahren wie auch traditionelle Handwerkstechniken

unterschiedliche Materialien inclusive Textil und Keramik in ihre Arbeiten ein …



für die Präsentation im Museum Künstlerkolonie Darmstadt …

entsteht eine neue ortsspezifische Installation …



die Phänomene der kulturellen wie auch ökonomischen Globalisierung …

sowie deren Darstellungskonventionen hinterfragt …



Vernissage am Samstag 25. Juni 2022 …

www.mathildenhoehe.eu ...







