Mittwoch, 08 Juni 2022 | 23.159

Das Verfassungsgericht der Bundeskanzlerin und ...

das Politische Theater der Bundeskanzlerin a.D.

es gibt Leute … die haben mit der Bundeskanzlerin ihr Geld verdient …

und verdienen jetzt ihr Geld mit der Bundeskanzlerin a.D. …



das ist also gewissermaßen die Fortsetzung eines so genannten Journalismus …

mit anderen Mitteln und Möglichkeiten ...



erst Uckermärkische Abstinenz … um nicht zu sagen Keuschheit ...

dann Berliner Ensemble … natürlich mit literarischem Verkaufsschlager ...



das Bundesverfassungsgericht hat zwei wichtige Funktionen …

höchstes Verfassungsorgan / höchste Richterinstanz jeweils gegenüber den anderen



Bundeskanzler a.D mwd haben ebenfalls zwei wichtige Funktionen …

Licht in ihre dunkle Vergangenheit bringen / Leuchte für den Weg in die Zukunft







