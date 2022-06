Dienstag, 07 Juni 2022 | 23.158

Das Verfassunsgericht der Bundesregierung und ...

seine Zusprechung statt Rechtsprechung ...

es heißt immer … eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus …

damit ist das Verhältnis von Bundesregierung und Bundesverfassungsgericht …



aber nur unzureichend charakterisiert …

denn das Gericht ist und macht sich auch derart abhängig von der Regierung ...



daß man darin nicht zwei (!) Wesen bzw also Krähen sehen muß …

sondern ein einziges einheitliches vereintes … in seinem Wesen wie in seinen Kräften ...



als Beispiel müßte das entsprechend heißen …

eine Krähe hackt doch sich selbst nicht ein Auge aus ...



bzw wenn sie es dennoch täte … wäre das nicht die Verletzung einer anderen …

sondern eine Selbstverletzung … also der reinste Masochismus ... was es ja auch geben soll ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen