Dienstag, 07 Juni 2022

Die Würde der Menschen und ...

der Tag der Apotheken ...

jedes Jahr am 7. Juni ist 'Der Tag der Apotheke' …

erstmals 1998 … damals noch am 10. September ...



dieser bundesweite Aktionstag hat zum Ziel …

über Funktion und Aufgaben der Apotheken vor Ort zu informieren …



und ihre Bedeutung im deutschen Gesundheitssystem …

um die Würde der Menschen / vor allem der kranken Menschen zu achten/schützen/wahren



das Leistungsvermögen der Apotheken wurde und wird nachhaltig demonstriert …

unter den Bedingungen der Corona-Pandemie …



das heißt die Apotheken haben sich nicht nicht nur als konstanter Faktor erwiesen …

sondern auch als anpassungsfähig an neue und sich ständig wandelnden Herausforderungen ...







