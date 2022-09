Sonntag, 11 September 2022 | 36.254

Die Rechte der Menschen und ...

die Privilegien der Politiker ...

das Volk fragt sich immer wieder …

warum will eigentlich ausgerechnet der oder die oder das wmd Politiker werden …



und die Antwort ist an sich völlig klar …

wegen dieser unvergleichlichen paradoxen parasitären perversen Privilegien ...



zum Beispiel … die Erde / die Welt verbrennt regelrecht wegen mangelnder Politik …

und die Menschen bringen sich gegenseitig um …



mit Mord und Totschlag … mit Krieg der Atommächte … Krieg der Sterne …

allen nur möglichen Drogen und Alkohol … Süchten und Räuschen …



aber Politiker tun so als ginge sie das alles nichts an …

sie feiern Hochzeiten und sonstige Feste … gucken Fußball als gäbe es sonst nix ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

DLR Dampferfahrt / Luftfahrt / Raumfahrt ... Der Land Rover Perseverance auf dem Mars ...







