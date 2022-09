Samstag, 10 September 2022 | 36.253

Die Rechts der Menschen und ...

was Politiker sich an Rechten herausnehmen ...

Politiker sind Leute … die eigentlich gar keine Politik machen …

sondern ihre persönlichen Befindlichkeiten pflegen …



und wenn die absehbaren Folgen Schwierigkeiten Probleme etc davon auftreten …

sagen … ‘das müssen wir gemeinsam machen unterhaken lösen’ ...



oder ‘daran müssen wir mit vereinten Kräften arbeiten … oder so …

das war bei Willy Brandt nicht anders als bei Patricia Schlesinger ... zum Beispiel ...



die zweite Stufe ist dann … die Betroffenen besuchen … um Trost zu spenden …

um Solidarität zu zeigen … statt endlich was Sinnvolles zu tun …



die dritte Stufe ist dann neuerdings … den Staat verklagen …

m sich völlig unverdiente sinnlose Privilegien zu erhalten ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

Dalailamaisten ... Hinduisten ... Shintoisten ... Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Erziehung und Bildung ... Angela Merkel und Gemetzel ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen