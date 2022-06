Montag, 06 Juni 2022 | 23.157

Das Verfassungsgericht der Bundesregierung und ...

die Politik der Bundesregierung ...

was haben die miteinander zu tun ???

nichts !!!



morgen … zum Beispiel … reist ‘der Bundeskanzler’ nach Litauen …

zur 'Konferenz' mit den baltischen Kollegen (...) mwd …



und zum 'Besuch' … der ‘Enhanced Forward Presence Battlegroup Litauen der Nato ...

die von der Bundeswehr Deutschland geführt wird



mit anderen Worten … da bahnt sich ein neue Afghanistan an …

denn beim ersten Schuß der Russen werden die Deutschen die Flucht ergreifen …



und à la Boris Johnson bzw Creative Bureaucracy lieber in Deutschland Party feiern ...

natürlich mit dem Segen des Bundesverfassungsgerichts ...







