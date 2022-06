Montag, 06 Juni 2022 | 23.157

Die Würde des Menschen ... und der Kapitalismus ... der so gannte ...

es gibt ganz natürliche Impulse …

die diese Welt in ihren Teilen in Gang setzen und am Laufen halten ...



das sind ...

wie gesagt ganz normale natürliche unverzichtbare ökonomische Interessen ...



es ist geradezu typisch menschlich pervers … das dann zu diffamieren ...

als so genannten Kapitalismus … angeblich negativ und verwerflich etc ...



statt das positiv zu nehmen und wie das sprichwörtliche bzw biblische Pfund …

um damit zu wuchern ...



auch so ein Begriff … der aus Mißverständnis und Unwissen diffamiert wird …

statt ihn mit der Würde des Menschen auf einen Nenner zu bringen ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen