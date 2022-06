Sonntag, 05 Juni 2022 | 22.156

Das Verfassungsgericht des Bundes und ...

die Mache der Panik ...

niemand weiß … bis auf die paar Drahtzieher … die natürlich alles wissen …

weil sie die Fäden bzw also die Drähte in der Hand halten und alles steuern ...



also niemand weiß … zum Beispiel …

warum der Putin nun diesen Krieg vom Zaun gebrochen hat ... auch er selbst nicht ...



weil das ja irgend wie gar keinen Sinn macht … zumindest für die die nichts wissen ...

und die immer denken … der Mensch denkt und Gott lenkt … was er wohl sogar macht ...



aber Gott selbst sagt ja … er braucht diesen Gegenpart … den Teufel ...

um das Gute und die Liebe zu demonstrieren … braucht er die Panikmache und den Hass …



und deshalb kommt es zu all diesen geheimnisvollen Ereignissen wie Flug und Zug Unglücke etc ...

World Trade Center Crash / Malaysia MH370 / Burgrain / Eschede etc etc ...



vor allem aber auch dazu ... daß wir so eine Art Bundesverfassungsgericht haben ...

das aber auf Begriffe wie Verfassungsbeschwerde oder Abhilfe nicht reagiert ...







