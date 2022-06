Samstag, 04 Juni 2022 | 22.155

Die Würde der Menschen und ...

der Krieg ...

ein Krieg ... in unserer Zeit ... beim Stand von Wissenschaft und Technik ... ganz allgemein ...

und speziell der in der Ukraine ganz besonders ...



ist so idiotisch ... daß er weniger auf diejenigen zurückfällt die ihn 'führen' ...

als auf diejenigen ... die ihn nicht verhindern /wollen / obwohl sie könnten !!!







