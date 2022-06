Freitag, 03 Juni 2022 | 22.154

Die Rechte der Menschen und ...

das Sagen des Kanzlers ...

100 Tage Krieg in der Ukra-i-ne ...

100 Tage Spiel und Spaß der wirklich Mächtigen in dieser Welt ...



100 Tage Marionettentheater mit den Waschlappen der vordergründigen Politiker ...

100 Tage Sichnaßundschlapplachen der Drahtzieher von Fakenews und praktischem Geschehen



der Kanzler hat bekanntlich das Sagen .,..

und das heißt nun mal in der politischen Realität und Praxis nicht Demokratie sondern Diktatur



und da der Kanzler bekanntlich SPD-Politiker ist ... heißt es sozialistische bzw linke Diktatur ...

bzw ... mit anderen Worten ... kaum noch zu überbietender Schwachsinn ...



... die multipolare Welt müsse geordnet werden ...

nur hat das was der Kanzler unter Ordnung versteht mit verfassungsmäßiger Ordnung nichts zu tun



... es müßten neue Wege der Zusammenarbeit gefunden werden ...

das ist aber praktisch die Fortsetzung des Merkelschen Schwachsinns ...



von wegen ... 'das müssen wir gemeinsam machen' mit anderen Mitteln ...

objektiv geht es eben nicht um Zusammenarbeit sondern um Führung !!! ...



... 50% (...) der Menschen müßten auch 50% (...) der Macht haben ...

das ist derselbe Schwachsinn wie der mit der Zusammenarbeit ...



es geht ... auch in diesem Sinne ... eben nicht um Macht ...

sondern was man damit macht ... es geht um Führung ... s.o. ...



und das heißt ... im Prinzip würde EIN (!!!) vernünftiger Manager mwd reichen ...

ein Unternehmen / einen Staat / die ganze Welt ... zu managen / zu regieren / zu führen ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen