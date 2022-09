Freitag, 02 September 2022 | 35.245

Die Rechte der Menschen und ...

die Steinzeit ...

es liegt wahrscheinlich in der Natur ... also wirklich ...

nicht in der Natur der Sache .... denn die Natur ist ja keine Sache ...



eher schon in der Natur von Personen ... von Menschen die handeln / sich verhalten ...

daß wir nicht weiterkommen ...



denn jeden Morgen geht die Sonne auf ...

und damit rückt der Zahn der Zeit automatisch einen Zacken weiter ...



der Mensch aber guckt nicht nach der Uhr sondern stellt seinen Wecker ...

zwei Zacken zurück ...



der Krebs geht bekanntlich rückwärts ... kommt (so) aber vorwärts ...

beim Menschen ist es umgekehrt ... der Mensch denkt (!) ... vor allem quer (!!) ...



*



der Politische Lifestyle ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Angela Merkel und Massaker ... ...







