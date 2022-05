Mittwoch, 01 Juni 2022 | 22.152

Die Rechte der Menschen und ...

Lebenszeichen ... Hoffnungszeichen ...

Mittwoch 01 Juni 2022 … 22. Woche des Jahres von 52 … 152. Tag des Jahres von 365 ...

43. Jahrgang Die Politische Bühne … also genau die Hälfte meines Lebens …



mein so genanntes Lebenswerk … 31025. Tag meines Lebens … Zeitenwende

wenn ich richtig gerechnet habe … Wendezeiten

Zeitzeichen

hi fans and friends … Zeichen der Zeit

Ihr Lieben Alle mwd … Zeichen des Lebens



seit 97 Tagen … heute der 98. Tag Krieg in der Ukraine …

und wenn man nach etwas Hoffnung sucht … könnte sie darin liegen …



daß es voraussichtlich ein Ende mit Schrecken gibt … aber kein Schrecken ohne Ende ...

dafür aber ein Jahr … das zu Ende gehen wird …



sowohl als auch … das heißt mit (!) Schrecken und (!!) Schrecken ohne Ende …

von wegen Wende / Zeitenwende … und so … also auf unbestimmte vorerst unabsehbare Zeit ...



vielleicht hilft eine Erkenntnis von Alfred Herrhausen weiter … der mal gesagt hat …

‘es kommt nicht darauf an was man hat sondern was man daraus macht’



dafür daß man geboren wird kann man selbst bekanntlich nichts … das ist reiner Zufall ...

aber leben und weiterleben … auch wenns schwer fällt …



ist nicht nur Natur-gegeben … sondern unabdingbare Pflicht …

sonst funktioniert sie überhaupt nicht … diese unsere Welt wie sie nun mal ist ...



der Krieg unter anderem ist eine Schwelle … die uns vom Gewohnten und Vertrauten …

zu einem anderen … einem neuen Leben und Er-leben führt …



es gilt … das andere Leben aber auch ‘mit anderen Sinnen’ zu er-leben …

neu zu entdecken und zu übernehmen … einzurichten und auszuüben (das sind Rechtsbegriffe) ...



und das muß also sein …

auch die neue Situation im desolaten Zustand dieser Welt …



auf ihre Eigenarten und Qualitäten … Substanzen und Quantitäten …

zu befragen / zu hinterfragen / zu erforschen / zu erfahren ...



so schlimm das alles ist … solange es … ganz neutral gesagt …

mit Geist und Verstand erfüllte Menschen in dieser Welt gibt ...



gibt es auch etwas was das alles trägt … das ist die Liebe … vereinfacht gesagt der Sex ...

vereinfacht gesagt (!) … also gewissermaßen auf den Urknall reduziert …



und was auch immer passiert … die Liebe ist deshalb nicht aus der Welt ...

und das verpflichtet (!!!) zu einer nicht auf das Negative fixierten Betrachtungsweise ...



sondern auch andere … zum Beispiel eine poetische Sicht auf die Dinge mit einzubeziehen …

und das nicht zu vernachlässigen … wir kommen da nicht drum herum ...



wir können das ebenso wenig erklären wie verhindern …

daß und wie sich dieses unser Leben abspielt in seinen Dimensionen und Parallelen ...



zeitlich … zwischen Morgen und Abend … Geburt und Tod …

Frühling und Sommer … Herbst und Winter …



und schicksalhaft faktisch praktisch glücklich dramatisch tragödisch ...

bzw zur Befriedigung von Bedürfnissen und Interessen ...



als erwachsener Mensch muß man das Leben als Geschenk ansehen ...

man muß es aber auch als Geschenk an-nehmen ...



und seit Urzeiten … also seit vielen unzähligen Zeitenwenden … sagt der Volksmund …

‘em geschenkte Gaul guckt mer net ins Maul‘ ...



nochmal …

es fällt schwer … die Dinge zu begreifen geschweige zu verstehen oder gar zu erklären …



und es ist fraglich … ob es überhaupt zum Sinn und Zweck des Lebens gehört ...

das wirklich überhaupt versuchen zu dürfen / zu wollen / zu sollen ... zu müssen (?) ...



de facto …

das Leben ist ein Mix aus phantastischen Zeiten und Räumen … Formen und Inhalten ...



in einer Welt / einer Unter-welt … von Bewußtsein und Unter-bewußtsein ...

von phantastischen malerischen Farben und phantasievollen musikalischen Rhythmen …



womit wir letztlich dann doch wieder bei Albert Einstein gelandet sind …

oder gar bei Angela Merkel (???) …



der bekanntlich gesagt hat … es kommt nicht auf Wissen an … denn das ist begrenzt ...

sondern auf Phantasie … denn (nur) die ist unbegrenzt ...



ich grüße Euch herzlich …

mit meinen besten Wünschen ...







