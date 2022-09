Donnerstag, 01 September 2022 | 35.244

Die Rechte der Menschen und ...

das Niveau der Politiker bzw der Statusindex der Bürger ...

die Politiker in Berlin machen sich Gedanken über das Wohlbefinden von Menschen ...

mit niedrigem sozialen Statusindex ... wie es in einer Mitteilung heißt ... genauer gesagt Armut



niedriger sozialer Statusindex wird dabei gleichgesetzt mit Wohngegenden ...

so genannten Kiezen ... mit viel Verkehr und Lärm / wenig Grün und sauberer Luft ...



und da sollen jetzt Programme entworfen werden ...

zu Anhebung und Verbesserung dieses sozialen Statusindex ... also des Niveaus ...



das ist wieder ein wunderbares Beispiel dafür ...

wie man ein Pferd von aufzäumen will ...



denn das Problem ist ja nicht der niedrige soziale Statusindex der Anwohner ...

sondern das niedrige professionelle Niveau der verantwortlichen Politiker ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ... Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion ... Migrant-ifa ... Migrant-alia ...







