Die Rechte der Menschen und ...

die Rechte von Querdenkern ... sogenannten ...

alle Menschen können denken ... im Prinzip ...

und manche können sogar querdenken ... was auch immer das ist ...



und von welchem Standpunkt aus ...

und wieso ist ausgerechnet das Querdenken das Querdenken ...



obwohl doch gerade das andere Denken das Querdenken sein könnte ...

oder am Ende beide Seite Querdenker sind ... die sich einfach in die Quere kommen ...



Leipziger Professoren ... und die müßten ja eigentlich denken können ...

haben jetzt herausgefunden ... daß querdenken vor allem anti-demokratisch ist ...



wo ... muß man da fragen ... gibt es in diesem gewaltengeteilten Regierungsapparat ...

auch nur einen einzigen ... der demokratisch denkt und handelt ... ???



*



