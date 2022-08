Sonntag, 28 August 2022 | 34.240

Die Rechte der Menschen ...

und das Trinken im Park ...

in Berlin darf ... nicht in allen aber in bestimmten Park ...

kein Alkohol mitgeführt geschweige getrunken werden ...



angeordnet und kontrolliert werden soll das von Beamten ...

insbesondere also Polizeibeamten ...



das heißt Mitbürgern mit Einkommenssicherheit und Pensionsberechtigung ...

die sollen also mehr oder weniger Hilflosen und Obdachlosen ...



das Bier verbieten ... das ihnen noch halbwegs zum Überleben hilft ...

zum Überleben des politischen Schwachsinns ...



da drängt sich wieder auf ... daß einer von den Betroffenen zum Beamten sagt ...

'ich bin besoffen aber das vergeht / Du bist blöd und das bleibt ' ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ... Der Land Rover 'Perseveance' auf dem Mars ...







