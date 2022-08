Samstag, 27 August 2022 | 34.239

Die Rechte der Menschen und ...

der Wille der Herrschenden ...

der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik ... steht in der Verfassung ...

daß da nur von 'Richtlinien' die Rede ist ... vor allem vom Tragen der Verantwortung ...



interessiert schon niemanden mehr ... es geht nur um 'ich will da rein' ...

und wenns sein muß mit Brachialgewalt ...



niemand von den Verantwortlichen hat die Absicht ... 'eine Mauer zu bauen' ...

geschweige für Frieden ... für Einigkeit und Recht und Freiheit zu kämpfen ...



geschweige für die Ukraine oder demnächst für Taiwan ...

nein ... es muß Krieg sein ... selbst wenn alles Leben dieser Welt draufgeht ...



dabei wäre Frieden doch so einfach ... jeder kluge Patriarch läßt die Zügel laufen ...

das schließt ja nicht aus ... daß er sie in der Hand behält ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten ...Hinduisten ... Shintoisten ... Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Angela Merkel und Gemetzel ...







