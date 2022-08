Freitag, 26 August 2022 | 34.238

Die Rechte der Menschen und ...

der Horizont ...

es gibt Medien ... die werben mit dem Spruch ... 'erweitern Sie Ihren Horizont' ...

und das dann auch noch mit 70% Ersparnis ... plus Geschenk ... plus Gewinn-chance ...



wer sich auf so ein Angebot einläßt ...

erfährt aber im Gegenteil eine Einschränkung seines Horizonts ...



denn natürlich ist auch deren Berichterstattung alles andere als unabhängig ...

sondern glatte Indoktrination ...



und je mehr 'kontroverse Standpunkte' es gibt ...

desto mehr führen sie ins Abseits und in die Irre ... statt zu einer Lösung ...



offensichtlich müssen sich solche ganzseitigen Anzeigen aber lohnen ...

im Interesse der 'Community' ... und zum Nachteil der 'Gesellschaft' ...





*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Angela Merkel und Massaker ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen