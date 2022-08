Donnerstag, 25 August 2022 | 34.237

Die Rechte der Menschen und ...

die Vielfalt ...

es zeigt sich immer wieder ... wie wichtig die Vielfalt ist ...

gerade in diesen unseren Tagen des technischen und technologischen Wandels ...



in denen sich nicht nur en detail bestimmte Elemente sondern en gros ganze Systeme ...

von heute auf morgen ändern ...



aber wie besessen hält unsere gewaltengeteilte Obrigkeit daran fest ...

Vielfalt zu bekämpfen ... einzuschränken ... überschaubarer / handlebarer zu machen ...



das fängt bei der documenta XV an ...

und hört bei den Atomkraftwerken auf ...



dabei ist Vielfalt so notwendig und nicht hinwegzudenken wie das Chaos ...

man muß es beherrschen ... als effizienteste Form der Beseitigung ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Unions Europäische Rat ...



die deutschen und ... die Juden und Semisten und Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion ... Migrant-ifa ... Migrant-alia ... Angela Merkel und Migrant-angela ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen