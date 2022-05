Mittwoch, 25 Mai 2022 | 21.145

Massaker in der Ukraine ... en gros ...

Massaker in Texas ... en detail ...

alle Welt sagt … das kann so nicht weitergehen …

wir müssen das bisherige Modell unserer Politik hinterfragen …



aber niemand ist bereit … mal zuzugeben welchen Anteil an diesem Desaster …

16 Jahre Kanzlerschaft Angela Merkel haben …



daß eine ernsthafte rechtlich-relevante Erörterung dieser ‘Dinge’ nötig ist …

beispielsweise unter Inanspruchnahme des Bundesverfassungsgerichts ...



und nicht etwa durch Festreden und Podiumsdiskussionen oder gar Talkshows ...

aus Anlaß des Geburtstags so genannter hochrangiger Politiker mwd …



und vor allem nicht ohne Berücksichtigung des uralten Erfahrungssatzes …

daß man ein Problem nur lösen kann auf dem Weg auf dem es entstanden ist …



mit anderen Worten … die 16 Jahre Kanzlerschaft Angela Merkel sind nicht etwa Vergangenheit ...

sondern die Auseinandersetzung damit fängt jetzt erst richtig an … das ist Zukunft !!! ...



möglichst inclusive Gerhard Schröder und vor allem auch Helmut Kohl …

jedenfalls soweit ich das überblicken kann ...



auf den die Weichenstellung für diese seinerzeit ‘Wende’ genannte Entwicklung zurückgeht ...

und ohne den das aktuelle globale Desaster gar nicht denkbar wäre ...



diese ‘Dinge’ müssen also rückwärts aufgedröselt werden …

im Sinne von 'Politik wird vorwärts gemacht und rückwärts verstanden' ...



um aus dem Verständnis des Geschehens Rück-schlüsse ziehen zu können …

für das aktuelle notwendige Handeln und Verhalten … hier und jetzt ... heute und vor Ort ...



weder in dem Versuch reiner reuevoller Vergangenheitsbewältigung …

noch in dem Versuch reinen visionären Zukunftswunschdenkens ...







