Dienstag, 24 Mai 2022 | 21.144

Recht und Würde ...

Ignoranz und Gewalt ...

ich dachte immer … ich kriege mal ne Anerkennung oder einen Preis …

für mein insbesondere publizistisches und wissenschaftliches Lebenswerk …



vielleicht einen Orden … pour le mérite …

für meine Bemühungen um Frieden und Freiheit … Demokratie und (Nächsten)Liebe …



statt dessen kriege ich jetzt einen Strafbefehl …

mit der Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe …



ich habe schon nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust …

die Welt nicht verstanden …



und nach Putins Überfall auf die Ukraine erst recht nicht …

aber jetzt verstehe ich gar nichts mehr …



mein Schicksal wollte es … daß ich mein Leben und meine Arbeit …

gemeinnützigen und wohltätigen Zwecken und Zielen / Handeln und Wegen widme ...



aber gesellschafts-und-rechts-politisch ist das so wie wenn Putin Krieg führt …

nur zum Beispiel gegen die Ukraine ...



und der so genannte Westen das zwar mißbilligt … aber weiter Putins Öl und Gas kauft …

und ihm damit praktisch erst die Mittel gibt …



Kriege zu führen ... und sein eigenes Volk zu mißhandeln und zu mißbrauchen ...

und seine Menschen-und-Welt-feindlichen Eroberungspläne in Wirklichkeit umzusetzen ...



insofern ganz anders und im Unterschied zu Stalin und dessen Mobilisierung …

des russischen Volkes zur Verteidigung gegen den Angriffskrieg und Überfall Adolf Hitlers ...



‘angeklagt … eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung ...

in einer Weise die geeignet ist den öffentlichen Frieden zu stören …



öffentlich verharmlost zu haben ...

bzw ‘zur Last gelegt … einen Vergleich gezogen zu haben …



zwischen der Tätigkeit als Sekretärin in einem Konzentrationslager …

und der Tätigkeit als Sekretärin des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...



bzw einen ‘Tatplan’ gehabt zu haben …

bei dem es mir um eine Relativierung der Verbrechen des Holocausts ging …



indem ich die Beteiligung an den Verbrechen in den Konzentrationslagern ...

mit einer Beteiligung am Geschehen im Bundesverfassungsgericht hätte gleichsetzen wollen ..







