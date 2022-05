Montag, 23 Mai 2022 | 21.143

Die Gewalt des Bundesverfassungsgerichts und ...

ihre pflichtwidrige Unterlassung ...

auch mit der Gewalt ist es … wie soll man sagen … so’ne Sache …

sie hat wie alles nicht nur zwei Seiten und Ebenen … viele Aspekte und Facetten ...



sondern auch das noch in unzähligen Abstufungen / Farben / Schichten etc …

von der mehr oder weniger sanften bis zur brutalen Gewalt …



und nicht nur einfach positiv oder negativ … sondern wann und wo wird sie eingesetzt …

und wann und wo nicht … obwohl sie eingesetzt werden müßte …



Delikte zu begehen ist bekanntlich möglich in der Form des aktiven Handelns …

wie des passiven Unterlassens … des Nichtstuns wo gehandelt werden müßte …



das Bundesverfassungsgericht ist schier unübertrefflich im Unterlassen …

in der ‘Nichtannahme’ von Beschwerden … die von existenzieller Bedeutung sind ...







