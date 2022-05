Montag, 23 Mai 2022 | 21.143

Die Würde der Menschen und ...

die Wahrheit ...

die Würde ist unantastbar … sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung ...

die Würde … einer unserer höchsten Werte … aber natürlich nicht der Einzigste …



die Wahrheit … heißt es … stirbt zuerst … wenns Streit gibt … oder gar Krieg …

und die Hoffnung stirbt zuletzt … unter Umständen suizidbegleitet ...



wir können die Technik digitalisieren und perfektionieren … Maschinen … Roboter ...

aber nicht menschliches Handeln und Verhalten ...



wir können also in die Verfassung nicht auch noch reinschreiben …

die Wahrheit (…) ist unantastbar … sie zu achten und zu schützen ...



so landen wir automatisch wieder beim Recht …

denn diese Defizite lassen sich nur über das Recht auf Bildung und Erziehung auflösen ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen