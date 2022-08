Mittwoch, 24 August 2022 | 34.236

Die Rechte der Menschen und ... die Heiligkeit des Papstes ...

der Papst ... um nicht zu sagen die Päpste ...

mischen sich gelegentlich ins politische Geschehen ...



und das ist dann im Grunde genommen immer so makaber und grotesk ...

wie wenn man den Würger von London oder Jack the Ripper um eine Halsmassage bittet



'wie kann man nur nicht verstehen ... daß Krieg nur Zerstörung und Tod bedeutet' ...

fragt ebenso leutselig wie scheinheilig ausgerechnet das Kirchenoberhaupt ...



daß Krieg die Menschen teilt und trennt ... die Wahrheit und den Dialog tötet ...

die Sinnlosigkeit des Krieges schmerzlich offenbart ...



die 'me-too-Bewegung' hat eine Welle an Reaktion von Betroffenen ausgelöst ...

die Mißbrauchsopfer der Katholischen Kirche würden einen Tsunami in Bewegung bringen



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Angela Merkel und Amoklauf / Tod ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen