Dienstag, 23 August 2022 | 34.235

Die Rechte der Menschen und ...

die Nachhaltigkeit ...

mit der Nachhaltigkeit ist es wie mit dem Rechtsstaat ...

Rechtsstaat ist bekanntlich nicht Recht an und für sich ... sondern eben 'auch' Recht ...



man könnte auch sagen ... nicht Recht ... sondern eben 'Staat' ...

nämlich der Staat wie ihn sich die Machthaber zurecht basteln ... also Diktatur ...



ein Synonym für nachhaltig könnte 'verfassungsgemäß' sein ...

das heißt ...die Entwicklung schreitet voran ... die Verfassung sorgt für die Balance ...



die aktuelle Politik ... seit 1949 ... ist genau das Gegenteil ...

Rückschritt bis in die Steinzeit ... und Chaos ...



früher ... als es noch Kavaliere gab ... gab es auch das so genannte Kavaliersdelikt ...

heute gibt es nur noch politische Ganoven ... die mit der Blindheit des Volkes kalkulieren ...



*



war schon mal drin ...

vielleicht ist es ja auch jetzt noch oder wieder aktuell ...



so ist das nun mal im Leben ...

es liegt in der Natur der Sache ... soweit man das Leben als Sache bezeichnen kann ...



daß man von einer Falle in die nächste tappt ...

wenn nicht jemand da ist ... der einen auffängt oder gar abfängt ...



unsere Verfassung war und ist nach wie vor die große Hoffnung ...

daß sich vielleicht doch nochmal jemand danach richtet ...



Annalena Baerbock hat es jedenfalls nicht vor ...

und das Bundesverfassungsgericht natürlich auch nicht



immer wieder wird von den gewaltengeteilten politischen Akteuren Gutes versprochen ...

und dann das Gegenteil gemacht ... so daß ständig alles immer noch schlechter wird ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Angela Merkel und Massenmord ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen