Montag, 22 August 2022 | 34.234

Die Rechte der Menschen und ...

das Ende der Aera Merkel ...

Angela merkel ist ja bekanntlich Physikerin ... und genau so bekanntlich ...

seit Albert Einstein ... dem vorerst größten Physiker aller Zeiten ...



gibt es ... physikalisch gesehen ... kein Ende ...

im Gegenteil !!! ... es dehnt sich immer weiter saus .!!!!!! ..



der Erste Weltkrieg war irgend wann zu Ende ... und es war ein Ende mit Schrecken ...

und so wenn nicht noch mehr der Zweite Weltkrieg ...



Angela Merkel hingegen ist der sprichwörtliche Schrecken ohne Ende ...

und es ist zu befürchten ... daß das mit ihrem Hauptwerk ...



dem Ukraine-Krieg ... genau so geht ...

und das mit einer Pfarrerstochter ... Gnade uns Gott ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Angela Merkel und Abschlachtungs Tod ...







