Sonntag, 21 August 2022 | 33.233

Die Rechte der Menschen und ...

die Bundeszentrale für Politische Bildung ...

die Bundeszentrale für Politische Bildung ... ist eine staatliche Behörde ...

es gibt neben der Bundeszentrale auch Landeszentralen ...



die an der Schnittstelle arbeiten und wirken ...

zwischen dem Staat / dessen Organisationen / dessen gewaltengeteilten Vertretern etc ...



und der so genannten Zivilgesellschaft ...

das heißt freien Bildungs Institutionen / Organisationen / den Medien / der Wirtschaft etc



das Wirkungsspektrum umfaßt ausgehend von der politischen Bildung in der Schule ...

insbesondere die außerschulische politische Jugend und Erwachsenen Bildung ...



was diese Behörden nicht im Programm haben ist ihre eigene Fort und Weiter Bildung ...

sowie insbesondere eben die Bildung der politisch Aktiven geschweige der Aktivisten ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Politische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt / Der Land Rover Perseverance / Nasa auf dem Mars



Angela Merkel und ... Blutbad ... in der Ukraine / in Texas / überall ...

lassen sich da irgend welche Parallelen herstellen zum Blut Jesu Christi ... das ja das Heil bringen soll ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen