Sonntag, 22 Mai 2022 | 20.142

Die Würde der Menschen und ...

die Unbekümmertheit der Staatsmanager ...

gemeinhin spricht man von Politikern … aber sinnvolle Politik machen ...

ist ja gerade das was sie nicht können ... und auch gar nicht wollen (!) ...



Politik ist ein Spiel ... wie Angela Merkel nach wie vor sagt ...

und gespannt darauf wartet ... daß auch ihr die Privilegien gestrichen werden ...



ein Spiel für Leute mit einem entsprechenden Spiel-trieb ...

das ist doch wie bei jedem anderen Trieb auch ...



manche gehen in die einschlägig bekannte Spiel-Bank ... trefflicherweise auch Spiel-Hölle genannt ...

andere gehen 'in die Politik ...



mit dem Unterschied ... in der Spielhölle verbraten sie ggfls selbst ...

in der Politik verbraten sie Soldaten / Menschen / Völker ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen