Samstag, 21 Mai 2022 | 20.141

die Rechte / die Würde / die Menschen / und die Gewalt

der Un-menschen beim Bundesverfassungsgericht

das Bundesverfassungsgericht ist wie Putin … so eine Art Dampfwalze

heutzutage natürlich High-Tech digital und ohne umweltschädlichen Dampf betrieben ...



dafür umso grausamer und unmenschlicher … brutaler und unwürdiger …

Angela Merkels tabula rasa nochmals zur Sicherheit absolut perfekt plattgewalzt ...



das Gericht … bzw also die Richterinnen und Richter vergewaltigen systematisch …

nicht nur Menschen / Tiere / Natur … sondern das ganze Staatswesen als solches …



sie betreiben / richten sich ein / üben ihn aus … einen Staat nach ihren eigenen Vorstellungen

statt (!!!) des vorgesehenen verfassungsmäßigen demokratischen und sozia-len Staates ...



die Art und Weise … wie das höchste Gericht (!) das Recht völlig ungeniert beugt …

ist an krimineller Intelligenz und Energie nicht mehr zu überbieten ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen