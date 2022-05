Samstag, 21 Mai 2022 | 20.141

Die Würde der Menschen und ...

die Würde der Soldaten ...

es hieß zwar mal ‘Soldaten sind Mörder’ ...

aber spätestens angesichts Putins Angriffs-Überfall auf die Unkrainer ...



bleiben einem diese Worte wie ein Kloß im Halse stecken …

Verwaltungsbeamte führen schon ein ebenso armseliges wie beschissenes Dasein …



unvergleichlich am schlimmsten dran sind jedoch die Soldaten …

die nicht nur Dienstanweisungen befolgen sondern so genannten Befehlen gehorchen müssen …



gegen Putin ist wenn die Show mal live läuft schwer etwas zu unternehmen …

dagegen daß Boris Becker in London im Gefängnis sitzt … könnte man aber etwas tun …



die Unfähigkeit unserer staatlichen Organe … egal ob Putin / Becker / sonstwas in der Art ...

ist aber die gleiche … nein genau dieselbe !!!







