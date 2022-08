Samstag, 20 August 2022 | 33.232

Die Rechte der Menschen und ...

das Ende der Sowjetischen Union ...

da dachten sie alle ... die Europäer / die Amerikaner etc ...

das wäre das Ende der Sowjetischen Union ...



und nun steht dieser Spatz plötzlich wieder auf ...

wie ein Adler ... wie der Phönix aus der Asche ...



und das Ende der Europäischen Union ist greifbar nahe ...

niemand in Sicht ... der das verhindern will ...



obwohl es mehrere gibt ... die es könnten ...

die im sprichwörtlichen Sinne den Marschallstab im Tornister tragen ...



es ist en gros wie mit unserer BRD en detail ... niemand hat die Absicht ... hierzulande

diesen verfassungsmäßigen Staat und seine verfassungsmäßige Ordnung herzustellen ...



*

die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten Hinduisten Shentoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Angela Merkel und ihre grausamen Massenmord ...







