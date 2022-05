Donnerstag, 19 Mai 2022 | 20.139

Die Würde der Menschen ist unantastbar ...

auch die der Ukrainer ... das sind ja auch Menschen

und deshalb unterstützt Deutschland die Ukraine …

humanitär finanziell wirtschaftlich technologisch politisch und fraglich ...



also zum Beispiel in Fragen der Energieversorgung …

bloß nicht bezüglich der einzig und allein wichtigsten Frage …



nämlich wie kriegen wir Putin und die Russen wieder aus dem Land ...

möglichst inclusive Krim …



einstweilen gibt es in Deutschland für die Deutschen … das sind ja auch Menschen …

ein so genanntes Steuerentlastungsgesetz ...



das die Belastungen der Bürger und gendergerecht natürlich auch der Bürgerinnen ...

‘abfedern’ soll ...







