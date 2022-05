Mittwoch, 18 Mai 2022 | 20.138

Das Bundesverfassungsgericht und ...

eine Welt ohne Kopf auf den Kopf gefallen

wir wissen schon …

die Welt steht auf dem Kopf …. bildlich gesprochen …



was doppelt paradox ist … weil eine Kugel ja keinen Kopf hat ...

physikalisch gesehen … bzw Merkelianisch .… fatalerweise …



in diesem Sinne unfaßbar ist daß ...

wenn RTL ruft … geschweige Illner / Maischberger / Will und Co …



dann geht der Kanzler hin und redet diesen unfaßbaren Stuß …

den er nun mal immer redet …



das Bundesverfassungsgericht ruft den Kanzler aber nicht …

und das wäre das Wichtigste / des Einzigste … worauf es ankäme ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen