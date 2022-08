Donnerstag, 18 August 2022 | 33.230

Die Rechte der Menschen und ...

die Sicherheit der Bürger ...

die Sicherheit ist das fundamentalste Versprechen …

das ein Staat seinen Bürgern schuldet … sagt Olaf Scholz in seiner non-chalanten Art …



nur bräuchte es dafür eben hinreichend ausgebildete Polizei und Militär …

und entsprechend … last but not least … gewaltengeteilte professionelle Politiker …



und genau da liegt doch der Hase im Pfeffer …

um nicht zu sagen der Quatsch in der Sauce …



unsere de facto Politiker machen doch de facto gar keine Politik …

jedenfalls keine verfassungsgemäße …



sondern sie kommentieren laufend nur die Gegebenheiten und Entwicklungen …

die sie selbst in ihrer Dummheit mit ihrem Dilettantismus geschaffen haben ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... ihre Jüdischen Nachbarn ... die Semisten und Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion/Migrant-ifa/Migrant-alia ... Angela Merkel und Debakel/Desaster/Destruktion







