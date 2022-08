Mittwoch, 17 August 2022 | 33.229

Die Rechte der Menschen und ...

das Wissen der Politiker ...

Politik als solche ist zunächst mal reine Praxis ...

man muß gucken / beobachten / analysieren ...



wie die Lage / was Sache ist ... wo Schwierigkeiten liegen / was das Problem ist ...

und entsprechend handeln und sich verhalten ...



dazu sollte in der Regel hinreichend ausgeprägte Vernunft und Verstand reichen ...

und eine einigermaßen abgeschlossene Halbbildung ...



erst wenn das nicht gemacht wird ... treten Schwierigkeiten und Probleme auf ...

die dann nicht mehr so 'mit Links' bewältigt werden können ...



in diesen Fällen müßte also das Handeln / die Handlungs-weise professionalisiert werden ...

statt dessen verzichten die Verantwortlichen endgültig auf Politik und treiben Wissenschaft



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische thema ... Handel und Wandel ... Wende und Ende ...







