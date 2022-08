Dienstag, 16 August 2022 | 33.228

Die Rechte der Menschen und ...

die Reaktion der Menschen ...

die Politiker kommen mit dem von ihnen selbst verursachten Chaos nicht mehr zurecht ...

bekanntlich ist Chaos als solches nicht schlecht ... man muß es nur beherrschen können ...



und Händeringen wird nach alles Strohhalmen gesucht und gegriffen ...

mit denen man überwinden / überleben / überstehen oder sonst wie drüberkommen könnte ...



und dann werden wie üblich in langen Listen mit vielen Stichworten die Bürger befragt ...

zum Beispiel ... 'was bringt nach Ihrer Meinung die größte Ersparnis' ?



in diesen Vorgaben fehlt regelmäßig das Wichtigste ...

zum Beispiel 'die Zeitung abbestellen' ...



und statt dessen auf die Straße gehen ...

bzw noch besser ... auf die Barrikaden ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Angela Merkel und Amoklauf / Verwahrlosung / Tod ...







