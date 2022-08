Montag, 15 August 2022 | 33.227

Die Menschenrechte und ...

der Krieg und die News ... also echt jetzt ...

wir wissen schon ... es gibt News ... also ich meine so genannte 'echte' News ...

und 'Fake-News' ... also sowas wie unechte bzw erfundene oder gar manipulierte News ...



und so ähnlich ist das auch mit anderen Aspekten unseres politischen Lebens ...

zum Beispiel lebt praktisch Hälfte des Volkes mehr oder weniger in greifbarer Not ...



aber ebenso treuherzig wie brutalstmöglich fragen Politiker dann das Volk ...

wenn alles noch teurer wird etc ... glauben Sie daß Sie dann in 'echte' (???) Not geraten ?



und genau so ist das dann auch mit dem Krieg ...

unter anderem in der Ukraine herrscht ein völlig idiotischer unverzeihlicher Krieg ...



aber die Politiker hierzulande und anderswo tun so ... als ginge sie das nichts an ...

weil es anscheinend ... so wie das hier empfunden wird ... kein 'echter' Krieg ist ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Angela Merkel : Verwahrlosung und Tod ...







