Dienstag, 17 Mai 2022 | 20.137

Das Bundesverfassungsgericht und ...

der Unterschied zwischen Natur und Kultur ...

das Bundesverfassungsgericht ist zur Zeit … im entsprechend übertragenen Sinne …

die vornehmste Personifizierung des Spruchs …



‘alle sagten … das geht so nicht …

bis einer kam der das nicht wußte … und hats einfach gemacht ...



in unserer Verfassung steht an sich genau drin …

wie hierzulande regiert und vor allem eben auch Recht-gesprochen werden soll …



daß Legislative und Exekutive das nicht wissen …

liegt gewissermaßen in der Natur der Dinge … damit muß man leben …



daß auch das Bundesverfassungsgericht das nicht weiß …

ist aber eine Frage der Kultur … nicht nur der Rechts-kultur … also nicht hinnehmbar







