Mittwoch, 18 Mai 2022 | 20.138

Die Würde des Menschen und ...

ihre (Miß)Achtung ...

bei der so genannten Würde des Menschen geht es ja eigentlich nicht (nur) darum …

wer das Recht darauf hat bzw den Anspruch … wem sie also zusteht …



sondern wer sie achten (!) … und wer sie gar schützen (!!) soll ...

wem also diese Verpflichtung zusteht ...



laut Verfassung ist das ’alle staatliche Gewalt’ …

das weiß der Bürger aber nicht … also dieser ‘Mensch’ dem die Würde zusteht …



und deshalb läßt er sich das tagtäglich gefallen …

wie er in den gewaltengeteilten Amtsstuben miß-achtet und miß-handelt wird ...







