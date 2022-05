Dienstag, 17 Mai 2022 | 20.137

Die Würde des Menschen ...

und die Menschen ...

das mit der Würde ist an sich klar …

Frage ist … wer und oder was ist bzw sind ‘der’ Mensch bzw ‘die’ Menschen … (?) ...



da gibt es zum Beispiel die Fahrradfahrer …

auch Fahrradfahrer sind zweifellos Menschen ...



und um ihnen ein Leben … im wahrsten Sinne des Wortes …

vor allem aber eben auch die Fortbewegung in fahrradtypischer Würde zu ermöglichen …



kriegen sie jetzt in Berlin besondere bzw besonders schnelle Verkehrswege …

paradoxerweise eine (Fahrrad)Autobahn … eins so unsicher wie das andere ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen