Montag, 16 Mai 2022 | 20.136

Das Bundesverfassungsgericht und ...

'nun siegt mal schön' ...

jetzt … nachdem der Kampf um die Ukraine mehr oder weniger verloren ist …

bzw allenfalls noch ein Pyrrhussieg draus werden kann …



soll die so genannte Bundeswehr … also das Bundesheer etc aufgestockt werden ...

mit einem Wahnsinnsgeld … das einfach so gedruckt wird ... als Sonderdruck ...



und das weniger einer effizienten militärischen Ausbildung und Verstärkung …

als vielmehr eine Konjunkturspritze für die einschlägige Industrie werden dürfte ...



nicht nur die Bundeswehr sondern das gesamte deutsche Volk (!!!) …

hat sich kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt der Aufgabe verschrieben …



dem Frieden der Welt zu dienen … das Bundesverfassungsgericht hat aber nicht verhindert

daß die Präsidenten dieser Republik diese Ausgabe zur Lachnummer pervertiert haben ...







