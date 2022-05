Montag, 16 Mai 2022 | 20.136

Die Menschenwürde und ...

siegen macht glücklich ... gegebenenfalls ...

Berlin ist natürlich der / die / das Größte … in jeder Beziehung ...

das liegt wie gesagt in der Natur der Sachen bzw der Dinge ...



eben weil Berlin nun mal die größte Stadt in Deutschland ist …

und deshalb gibt es hier unter anderem die größte Amateurmusikorganisation …



Spielen und Singen macht glücklich … sagen die Organisatoren …

und das erklärt bis zu einem gewissen Grade ...



warum Angela Merkel ihre 16 Jahre Regierungszeit so glücklich überstanden hat …

eben weil auch sie auch Politik immer als Spiel verstanden hat … das Spaß machen muß ...



und es ihr gelungen ist … das auf die größte Amateurpolitikorganisation zu übertragen ...

ebenso konsequent und digital wie nicht nur nachhaltig sondern schier irreversibel ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen