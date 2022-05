Sonntag, 15 Mai 2022 | 19.135

Das Bundesverfassungsgericht und ...

Predigt ...weil Sonntag ist ...

idiotischer Schwachsinn bzw Unfähiglkeit …

kriminelle Intelligenz und Energie ...



*



daß die Würde des bzw der Menschen unantastbar sei … ist an sich ein 'Recht' ...

und deshalb ist für eine diesbezügliche Beschwerde oder gar Klage …



der Bundesverfassungsgerichtspräsident zuständig …

und nicht was ja auch denkbar und möglich wäre beispielsweise …



der Bundespräsident … der Pressepräsident …

der Kirchenpräsident … der Kulturpräsident … jeweils natürlich mwd bzw gn ...



eine seltsamerweise bisher rechtlich-relevant nicht geklärte Frage ist …

inwieweit es mit der Würde eines jeden Gerichts vereinbar ist … ganz allgemein …



bzw eigentlich inclusive der so genannten Staatsanwaltschaften …

bzw ganz speziell von Bundesverfassungsgericht und Bundesgeneralstaatsanwaltschaft



daß diese ‘Verfassungsorgane’ !!! … sich um die Herstellung/Einrichtung/Ausübung ...

des verfassungsmäßigen Staates geschweige einer verfassungsmäßigen Ordnung ...



gar nicht kümmern … sondern ‘Recht - sprechen’ nach ‘Gesetzen’ ...

bzw nach gesetzlichen oder gar sonstigen Vorgaben …



schwachsinniger Staatslenker und in die politische Irre bzw ins Abseits 'Führer' …

soweit eben nicht auf kriminelle und kriegerische Gleise !!! …



wir haben de facto eine regelrechte Nutella-Rechtsprechung …

das heißt … wo Nutella draufsteht ist auch Nutella drin …



jetzt haben wir praktisch in der vierten Folge … nach Kohl/Schröder/Merkel …

erneut einen völlig unfähigen Bundeskanzler …



und prompt macht das Bundesverfassungsgericht seine so genannte Rechtsprechung

nach der Couleur bzw den ‘Richtlinien’ des jeweiligen Staats-Chefs ...



statt nach den Vorgaben und Leitlinien unserer Verfassung … !!! und entgegen allem …

was irgend wie mit Recht und Würde oder auch nur dem Sinn des Lebens zu tun hat ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen