Sonntag, 15 Mai 2022 | 19.135

Die Würde der Menschen und ...

die Freiheit der Menschen ...

es gibt die FDP … also die Freie Demokratische Partei … und ihre Stiftung für die Freiheit ...

und es gibt Vera Lengsfeld … die ist aber in der Union … zumindest der Werteunion



ich weiß jetzt also auch nicht was die eigentlich mit einander zu tun haben …

aber Vera Lengsfeld ist auch für die Freiheit … genauer gesagt für freedom …



was bekanntlich Freiheit heißt … und nicht Frieden …

wie manche der Einfachheit oder sonst was halber annehmen …



und es kann ja nicht falsch sein … für die Freiheit zu sein …

so wie es nicht falsch sein kann …



wenn ein Mann zu einer Frau sagt ... ‘ich liebe Dich’ …

oder vielleicht sogar zu einem Mann … als Mann meine ich ...



wer alles liebt nicht wen und oder was geschweige wann wie wo und so ...

vom Hader und Hass mal ganz abgesehen .,..







