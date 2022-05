Samstag, 14 Mai 2022 | 19.134

Das Bundesverfassungsgericht und ...

der Krieg ...

natürlich gibt es … in der Natur … Hass und Krieg … und Tod und Teufel …

und an der Spitze von Staaten Männer und Frauen …



die ‘entscheiden’ / denen es gelingt Millionen Menschen auf ihren Weg der Gewalt zu bringen

und es zu ‘unternehmen’ … Millionen Menschen / Milliarden Werte zu vernichten / zu beseitigen



aber es gibt eben auch unsere Kultur … Recht und Ordnung … Liebe und Zuwendung …

und an der Spitze eines Bundesverfassungsgerichts einen Präsidenten …



der genau so bewußt und gewollt / absichtlich und absichtsvoll ‘entscheidet’ (!!!) ...

das so hinzunehmen bzw nichts dagegen zu ‘unternehmen’…



Hilfe zu geben und Abhilfe zu leisten … obwohl das unsere Verfassung ausdrücklich vorschreibt

der Krieg in der Ukraine ist nicht der von Herrn Putin sondern der von Herrn Harbarth ...









